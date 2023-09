Germania: ministro Difesa Pistorius, “un po' arrabbiato” per i problemi con le radio digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha dichiarato di essere “un po' arrabbiato” per i problemi delle nuove apparecchiature radio digitali, che le Forze armate (Bundeswehr) hanno acquistato per installarle su 3.400 dei loro mezzi. Dalla base militare di Amari in Estonia dove è in visita, l'esponente del governo federale ha affermato che intende indagare su possibili omissioni nel processo di approvvigionamento di queste tecnologie, ordinate nel 2022 all'azienda per l'elettronica tedesca Rhode & Schawrz per 1,3 miliardi di euro. Le apparecchiature vengono consegnate alla Bundeswehr da gennaio scorso, ma il montaggio che dovrebbe esser completato entro il 2025 è reso difficile da diversi problemi tecnici. Per esempio, si tratta della varietà dei modelli, delle limitate capacità delle batterie o degli adattatori dalle dimensioni ridotte. Quando gli è stato chiesto come la Bundeswehr possa acquistare sistemi radio per più di un miliardo di euro senza che venga accertata la loro compatibilità con i mezzi, Pistorius ha risposto: “Lo chiariremo nelle prossime settimane e mesi. Sono un po’ arrabbiato per questo.” (segue) (Geb)