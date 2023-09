Germania: ministro Difesa Pistorius, “un po' arrabbiato” per i problemi con le radio digitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco ha sottolineato che l'ordine per Rhode & Scharwz è stato effettuato prima che assumesse l'incarico (19 dicembre 2023). L'esponente del governo federale ha poi osservato che l'integrazione delle apparecchiature radio digitali nei mezzi della Bundeswehr avrebbe dovuto essere valutata “prima” della commessa o, “per lo meno” in contemporanea con l'acquisto. Ora, ha infine affermato Pistorius, “stiamo chiarendo che così non è stato o che non è stato fatto a sufficienza, cercando di risolvere quanto deve essere risolto”. Intanto, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il ministero della Difesa ha informato il Bundestag che la complessità tecnica dell'installazione delle apparecchiature radio digitali sui mezzi della Bundeswehr è stata sottovalutata e avrebbe portato a ritardi di circa un anno nel loro montaggio. (Geb)