Sardegna: ubriaco sulla statale 131 Dcn su una Ferrari, patente ritirata per cittadino tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Stradale di Nuoro ha sanzionato un cittadino tedesco alla guida di una Ferrari sorpreso con un tasso alcolemico superiore a due volte il limite massimo consentito dalla legge. Gli agenti hanno notato la supercar con alla guida l'uomo mentre sbandava pericolosamente sulla Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese. All'autista è stata ritirata la patente. La Polizia Stradale di Nuorto ha contestato ben 46 violazioni per guida in stato di ebbrezza negli ultimi 20 giorni. “Da un riscontro statistico – è stato reso noto dalla Stradale di Nuori - si è potuto constatare che il 52,50 per cento dei casi, pari a 21 infrazioni, hanno interessato persone di età compresa tra i 33 e i 65 anni, mentre nel 27,50 per cento dei casi, le 11 violazioni sono state commesse da persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Ben 6 persone hanno ottenuto l’abilitazione alla guida da meno di tre anni (neopatentati). Il dato numerico appare preoccupante, se si pensa che l’alterazione psicofisica di chi si mette al volante è determinata da un’eccessiva assunzione di sostanze alcoliche, che spesso è una delle cause principali degli incidenti stradali, anche gravi. Per contrastare questo fenomeno la Polizia Stradale di Nuoro ha deciso di programmare con più frequenza servizi di prevenzione”. (Rsc)