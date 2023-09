Olimpiadi 2026: Sironi (M5s), su pista bon Zaia miope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante sia un'opera dannosa per l'ambiente, molto costosa in termini di consumo di suolo oltre che di spreco di risorse pubbliche, visto che il costo di quell'impianto, ad oggi è raddoppiato da 61 milioni ad almeno 124. Il governatore Zaia parla di un miliardo e mezzo di Pil e di opere di viabilità. Le sue parole sono imbarazzanti e trasudano scarsa conoscenza nonché sottovalutazione dei temi ambientali, di tutela della salute e della sicurezza dei cittadini". Lo dichiara Elena Sironi, senatrice del M5s in risposta a quanto il governatore del Veneto ha detto a difesa della pista da Bob, fortemente criticata da molte associazioni e cittadini. "Occorrerebbe un corso accelerato, ma non sono sicura che la sua miopia possa essere recuperata in tempi brevi. Tutto ha un costo e gli interessi economici non possono essere anteposti a quelli della tutela ambientale e della sicurezza e salute dei cittadini", aggiunge. (Rin)