Sudafrica: inondazioni nella provincia del Capo occidentale, diverse le vittime

- Diverse persone sono morte in seguito alle forti piogge cadute lo scorso fine settimana nella provincia del Capo occidentale in Sudafrica. Lo riferisce il sito d'informazione locale "Enca", secondo cui tra le vittime ci sono quattro ragazzi che sarebbero rimasti fulminati in una pozza d'acqua. Le autorità della provincia hanno dichiarato che stanno ancora cercando le persone scomparse e stanno valutando i danni nella provincia a seguito della tempesta. Le forti inondazioni hanno causato distruzioni diffuse, danneggiando anche le case, costringendo alcuni residenti a sfollare. Anche strade, ponti e altre infrastrutture sono state danneggiate e alcune aree erano inaccessibili e molte strade erano ancora considerate non sicure. “L’integrità delle nostre strade è compromessa a causa del disastro che si è verificato nella nostra provincia. Chiedo che i cittadini rimangano prudenti quando viaggiano", ha detto il premier del Capo occidentale, Alan Winde. Le autorità della città di Città del Capo hanno affermato che le squadre stanno facendo “progressi costanti” nel ripristinare le interruzioni di corrente legate alla tempesta in diverse aree, aggiungendo tuttavia che non è in grado di prevedere quando il restauro sarà completato a causa delle condizioni e dell'entità del danno. (Res)