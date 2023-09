Libia: inviato Onu incontra presidente Consiglio di stato, focus su situazione a Derna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e capo della missione Unsmil, Abdoulaye Bathily, ha incontrato il presidente dell’Alto consiglio di Stato, Mohamed Takala per discutere della situazione a Derna, colpita da inondazioni a seguito del passaggio del ciclone Daniel tra il 10 e l’11 settembre. Lo ha riferito l’Alto consiglio di Stato su Facebook. Durante l'incontro, Takala ha esaminato le misure e i meccanismi che l’Alto consiglio di Stato sta adottando per contenere la situazione che subiscono i residenti di Derna e iniziare la ricostruzione della città. I due hanno inoltre discusso della situazione politica in Libia e delle modalità per far avanzare il processo politico, ponendo fine alle fasi transitorie e arrivando a elezioni libere ed eque.(Lit)