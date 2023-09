Roma: rapina in bar sulla Prenestina, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bar in via Prenestina, zona Tor Tre Teste, è stato rapinato ieri sera intorno alle 23. Alcuni uomini hanno rotto l'inferriata dell'attività e hanno fatto razzia. Dall'attività sono stati rubati un distributore cambiamonete, gratta e vinci, e un servizio di cassa continua. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione Roma Tor Tre Teste, che stanno procedendo con le indagini per identificare gli autore del furto. (Rer)