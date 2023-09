Germania: ministro Difesa Pistorius ammette ritardi in installazione radio digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha ammesso che vi sono “ritardi” nell'installazione delle apparecchiature radio digitali sui mezzi delle Forze armate (Bundeswehr). È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva, aggiungendo che in questo modo l'esponente del governo federale ha confermato le indiscrezioni precedentemente diffuse dal quotidiano “Die Welt”. Da Riga dove era ieri in visita, Pistorius ha dichiarato: “Sì, vi sono ritardi e stiamo attualmente lavorando sulle loro cause. Tuttavia, non è una questione che mette in discussione, nemmeno lontanamente, l'appalto come tale. Pertanto, quando ho letto che sono state acquistate le radio sbagliate, il messaggio non potrebbe essere più errato”. Nel 2022, il ministero della Difesa ha acquistato per 1,3 miliardi di euro apparecchiature radio digitali dall'azienda per l'elettronica tedesca Rohde & Schwarz. Queste tecnologie vengono consegnate al dicastero da gennaio scorso e sono destinate a 3.400 mezzi della Bundeswehr, con l'installazione che deve essere completata entro il 2025. Tuttavia, il montaggio è reso difficile da diversi problemi tecnici, come la varietà dei modelli, le limitate capacità delle batterie o gli adattatori dalle dimensioni ridotte. Non è chiaro quando tali criticità potranno essere risolte. Secondo il dicastero di Pistorius, l'impegno richiesto “è considerevole e può essere portato avanti soltanto in collaborazione con l'industria della difesa”. A ogni modo, è certo che “soprattutto i tempi di attuazione dipenderanno essenzialmente dalle capacità di prestazione dell’industria della difesa”. (Geb)