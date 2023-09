Tunisia: presidente Saied rinvia visita delegazione Commissione europea nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 14 settembre, la Tunisia aveva respinto una delegazione della commissione Affari esteri del Parlamento europeo (Afet) composta dal presidente Michael Gahler (Ppe), Dietmar Koster (S&D), Salima Yenbou (Renew), Mounir Satouri (Verdi/Ale) e Emmanuel Maurel (The Left). Una decisione senza precedenti dalla rivoluzione del 2011. “E’ un autogol. Come al solito il presidente tunisino reagisce a una certa politica di Bruxelles che lo accusa di essere un dittatore. Ma la sua reazione è controproducente”, aveva detto a "Nova" una fonte diplomatica europea informata dei fatti. Da parte sua, la Afet aveva condannato la decisione delle autorità tunisine, chiedendo spiegazioni. “Continuiamo ad essere pronti e ad insistere per un dialogo sulle questioni cruciali e ricordiamo che questo Parlamento ha sempre approvato l'agenda di cooperazione globale, compreso il rafforzamento della democrazia e il sostegno finanziario, come concordato nell'accordo di associazione Ue-Tunisia”, riferiva una nota della Afet. (segue) (Tut)