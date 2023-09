Tunisia: presidente Saied rinvia visita delegazione Commissione europea nel Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, la Commissione europea si era detta “sorpresa” del mancato ingresso della delegazione di europarlamentari. “È stata una sorpresa per noi, dopo le numerose visite degli ultimi mesi, che ci hanno permesso di instaurare un dialogo franco e aperto tra tutti gli attori europei e le istituzioni tunisine, nonché i rappresentanti della società civile", aveva dichiarato Nabila Massrali, portavoce dell'esecutivo Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, nella conferenza stampa quotidiana a Bruxelles. "Il nostro ambasciatore a Tunisi ha immediatamente espresso il nostro rammarico per questa decisione. L'Ue e la Tunisia sono legate da un partenariato forte e strategico. La continuazione di un dialogo aperto è ancora più importante in questo momento, in cui stiamo affrontando insieme sfide senza precedenti", aveva concluso. (Tut)