Zambia: rimpasto di governo, presidente Hichilema rimuove il ministro dell'Informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dello Zambia, Hakainde Hichilema, ha rimosso dall'incarico il suo ministro dell'Informazione, Chushi Kasanda, nell'ambito di un mini-rimpasto di governo. Kasanda è stata sostituita da Cornelius Mweetwa, portavoce del Partito unito per lo sviluppo nazionale (Upnd, al potere nel Paese) e ministro della Provincia meridionale. Il presidente Hichilema ha anche nominato Ron Mwambwa come nuovo Revisore generale. Una dichiarazione della presidenza afferma che i cambiamenti riflettono "gli sforzi continui del presidente per rafforzare la governance, migliorare l'erogazione dei servizi e promuovere lo sviluppo nazionale in Zambia". (Res)