Marocco: il 5 ottobre annunciato sciopero nazionale dei medici

- L'Associazione nazionale dei medici marocchini, medici pedagogisti e la Coalizione nazionale dei medici pedagogisti, hanno deciso di indire uno sciopero nazionale il prossimo 5 ottobre, in seguito a quella che hanno definito "la procrastinazione del ministero dell’Istruzione nell'attuazione dell'accordo del 18 gennaio 2022 che prevede una soluzione globale al loro caso”. Le associazioni hanno dichiarato in una nota congiunta che "il ministero ritarda nell'attuazione del suo impegno, che prevede la regolarizzazione dello status dei suoi dipendenti in possesso di un dottorato e la loro nomina a professori di ricerca con lo stesso percorso di professori di ricerca nell'istruzione superiore". I medici sottolineano che “la perpetua continuazione della crisi dei medici nel settore educativo nazionale, svuota il regolamento del suo contenuto e lo rende solo un'illusione da commercializzare". I medici hanno chiesto al ministero dell’Istruzione di accelerare la creazione di un quadro di professori di ricerca e di dividere i medici in quattro livelli: coloro che lavorano nei centri per la formazione di nuovi professori, i medici che lavorano negli istituti per la formazione del personale senior designato alla formazione continua, oltre ai medici che lavorano nei centri di ricerca scientifica ed educativa e ai medici che lavorano negli istituti di istruzione superiore. (Mar)