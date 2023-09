Burkina Faso: "notizie false", giunta militare sospende la rivista "Jeune Afrique"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare del Burkina Faso ha sospeso la rivista in lingua francese "Jeune Afrique", accusandola di pubblicare articoli "non veritieri". In un comunicato, la giunta afferma che la pubblicazione stava cercando di "screditare le forze armate" e di "manipolare le informazioni per diffondere il caos". Le accuse si riferiscono a due articoli recentemente pubblicati che denunciano il presunto malcontento nell'esercito. La sospensione della rivista è l'ultima di una serie di atti di repressione nei confronti dei media in lingua francese da quando l'esercito del Burkina Faso ha preso il potere, nel gennaio dello scorso anno. (Res)