Piemonte: Cirio su Euro 7, vittoria Italiana dell'equilibrio e del buon senso

24 luglio 2021

- Una vittoria italiana, dell'equilibrio e del buon senso, grazie al grande lavoro svolto dal governo sotto la guida del ministro Urso: sarà garantita alle aziende della filiera automotive una tempistica sostenibile per la riconversione verso la transizione green sia per i veicoli leggeri sia per quelli pesanti. Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio sull'adozione del Regolamento 'Euro 7' a Bruxelles. (Rpi)