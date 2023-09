Marocco: Fondazione Mohammed V fornisce assistenza a 500 studenti della provincia di Al Haouz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tameslouht, nella provincia di Al Haouz, in Marocco, la Fondazione Mohammed V per la Solidarietà ha organizzato un gruppo di attività sociali, umanitarie e di solidarietà a beneficio di 500 studenti delle scuole preparatorie provenienti da molte aree colpite dal terremoto dello scorso 8 settembre. Lo ha riferito la stessa fondazione, spiegando che gli studenti sfollati per via del sisma sono stati accolti in luoghi sicuri e sono stati creati spazi per effettuare esami medici e fornire sostegno sociale, psicologico e scolastico. Questa iniziativa, curata da un team affiliato alla Fondazione Mohammed V per la Solidarietà, composta da medici specializzati, personale medico, assistenti sociali e accompagnatori psicologici, si inserisce nel quadro del continuo impegno della Fondazione a sostegno delle aree colpite dal sisma, in coordinamento con le autorità competenti e secondo le istruzioni del re Mohammed VI, ha proseguito la nota. Oltre al sostegno psicologico e all’assistenza sociale, gli studenti hanno ricevuto visite mediche specialistiche come l’odontoiatria e l’oftalmologia, beneficiando dei medicinali forniti dalla Fondazione che ha distribuito occhiali e indumenti. Anche l’Associazione dei dentisti di Marrakech ha contribuito nella realizzazione di tale iniziativa.(Mar)