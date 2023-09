Spagna: portavoce socialisti, invito popolari al "trasformismo" sono assolutamente "indecenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli inviti del Partito popolare (Pp) spagnolo al "trasformismo" dei deputati socialisti per favorire l'investitura del suo leader, Alberto Nunez Feijoo, alla presidenza del governo sono "assolutamente indecenti". Lo ha detto la portavoce socialista, Pilar Alegria, in un'intervista ad "Antena 3", nel commentare il tentativo di ottenere i quattro voti che mancano al leader popolare per assicurarsi la maggioranza al Congresso dei deputati nella votazione di domani. Alegria ha criticato il fatto che Feijoo non abbia ottenuto "un solo scranno in più" rispetto a quello che aveva già quando il re Felipe VI gli ha affidato l'incarico un mese fa. La portavoce socialista non ha voluto, tuttavia, chiarire se il presidente del governo uscente, Pedro Sanchez, abbia già l'appoggio per l'investitura dato che ora "è il momento di Feijoo ed è importante rispettare i tempi". In merito alla possibile amnistia ai leader indipendentisti catalani coinvolti nel processo per il referendum illegale del 2017, Alegria ha sottolineato che "l'obiettivo fondamentale è la convivenza e promuovere il dialogo". "Grazie alle decisioni del governo, la Catalogna del 2023 respira convivenza, è molto meglio di quella che abbiamo trovato nel 2017", ha concluso.(Spm)