Cambogia: premier Hun Manet conclude visita a New York dopo impegni Onu e bilaterali

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Manet, ha concluso la visita a New York, dove ha partecipato alla 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cambogiano. Il premier è intervenuto al dibattito generale con un discorso in cui ha espresso preoccupazione per la “crescente instabilità globale, le tensioni geopolitiche, i conflitti che si aggravano e le carenze di finanziamenti per affrontare gli effetti persistenti del Covid-19 e perseguire al contempo l’Agenda 2030 e gli obiettivi in materia di cambiamento climatico”. Il leader di Phnom Penh ha poi sottolineato i progressi del suo Paese, riferendosi anche al recente processo elettorale. Infine, ha ribadito la posizione di indipendenza e neutralità nella politica estera e l’adesione alla Carta delle Nazioni Unite. In particolare, ha assicurato che la Cambogia non autorizzerà la presenza di alcuna base militare straniera nel suo territorio, come stabilito dalla Costituzione. (segue) (Fim)