Cambogia: premier Hun Manet conclude visita a New York dopo impegni Onu e bilaterali (2)

- Hun Manet ha avuto diversi colloqui bilaterali a margine: con la vicesegretaria di Stato Usa Victoria Nuland, con i ministri degli Esteri dell’Australia, Penny Wong, e dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, col presidente di Timor Est, José Ramos-Horta. Inoltre, ha incontrato il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, e una rappresentanza di circa 2.500 persone appartenenti alle comunità cambogiane degli Stati Uniti e del Canada. Ai connazionali ha illustrato il suo piano di governo, incentrato su sei priorità: espansione dell’assistenza sanitaria, formazione professionale per i giovani di famiglie meno abbienti, assistenza sociale per i poveri e i vulnerabili, sviluppo strategico dell’economia informale, promozione della produzione agricola e invio di agronomi in tutti i comuni con attività agricole. (Fim)