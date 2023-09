Roma: all'auditorium Massimo l'ottava edizione di "Women for women against violence"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Auditorium del Massimo, a Roma, ospiterà domani, mercoledì 27 dalle ore 20:15, la registrazione tv dell'VIII edizione dell'evento "Women for Women against Violence – Camomilla Award", una kermesse straordinaria e unica nel suo genere, nata con l'obiettivo di promuovere il contrasto alla violenza di genere e a favore della prevenzione del tumore al seno. Presentato da Arianna Ciampoli e Beppe Convertini, per la regia di Antonio Centomani, questo speciale evento, che andrà in onda il 27 ottobre su Rai3 alle 23:15, è dedicato innanzitutto al racconto del percorso di rinascita delle donne ferite da una violenza o da un tumore al seno, e che non smettono mai di combattere. Sarà dunque occasione per ascoltare il toccante monologo di Patrizia Mirigliani "Io quell'intruso lo conosco bene", la testimonianza di Nicolò Maja, giovane orfano del femminicidio, la storia di Antonietta Tuccillo, una combattente che ha trasformato la malattia in creatività diventando una stilista, e anche quella di Filomena Lamberti sfregiata con l'acido dal marito da cui voleva separarsi. (segue) (Com)