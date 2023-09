Roma: all'auditorium Massimo l'ottava edizione di "Women for women against violence" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma sarà l'occasione anche per discutere, con l'ex Ministra della Salute Beatrice Lorenzin, con l'avvocato Ezio Bonanni e con Carolina Marconi attrice colpita dal tumore al seno, dell'oblio oncologico che coinvolge più di 900 mila persone in Italia e a proposito del quale al momento è stato presentato un testo di legge approvato in un ramo del parlamento. Nel corso della serata verranno inoltre consegnati i "Camomilla Award", premio che prende il nome proprio da quel fiore che simboleggia la forza e la solidarietà e che in fitoterapia è usato per aiutare le piante malate a guarire. Giornalisti, conduttori e forze dell'ordine riceveranno tale riconoscimento per essersi distinti in termini di attenzione, precisione e sensibilità nel seguire e trattare questo tema con la dovuta delicatezza. Ideato dalla presidente dell'Associazione Consorzio Umanitas Donatella Gimigliano, autrice con Fabrizio Silvestri e Cristina Monaco, "Women for Women against Violence – Camomilla Award" è patrocinato da: Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero della Cultura, Comitato Unico di Garanzia Mic, Rai, Regione Lazio, Comune di Roma, Unicef, Croce Rossa Italiana e Lilt (Lega Italiana Lotta contro i Tumori). (Com)