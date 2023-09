Bielorussia-Russia: Lukashenko, discussi progetti congiunti con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko ha tenuto ieri un colloquio con il presidente della Russia, Vladimir Putin. Lo ha detto lo stesso Lukashenko nel corso di un incontro con il governatore della regione russa di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, che si trova oggi a Minsk in visita ufficiale. Come ha spiegato Lukashenko, al centro del colloquio con Putin vi sono stati due progetti congiunti di produzione di aerei e di costruzione di una ferrovia verso i porti della regione di Leningrado. Lukashenko ha poi rilevato come terrà un nuovo incontro con Putin il prossimo 15 ottobre, in Kirghizistan. (Rum)