Difesa: Usa e Kenya siglano accordo di cooperazione quinquennale

- In occasione della visita a Nairobi del segretario alla Difesa Usa, Floyd Austin, Stati Uniti e Kenya hanno siglato un accordo di cooperazione che prevede l'addestramento dei soldati delle Forze di difesa del Kenya (Kdf) e un programma di assistenza finanziaria e tecnica nei prossimi cinque anni. L'accordo, ha affermato Austin nel corso di una conferenza stampa, prevede anche una collaborazione negli sforzi di pace e sicurezza all'interno del Paese e nella regione, compreso il previsto dispiegamento di agenti di polizia kenioti ad Haiti". “Il governo degli Stati Uniti apprezza profondamente la nostra partnership con il Kenya nel contrastare Al Shabaab ed è grato al Kenya per la sua leadership nell’affrontare le sfide alla sicurezza nella regione e nel mondo. Voglio anche ringraziare oggi il ministro per la disponibilità del Kenya a prendere in considerazione la possibilità di guidare una missione multinazionale di assistenza alla sicurezza ad Haiti”, ha aggiunto. Austin, che è stato accolto nel Paese dal segretario di gabinetto della Difesa keniota, Aden Duale, e dal capo delle Forze di difesa, Francis Ogolla, ha annunciato che gli Stati Uniti sono pronti a fornire fino a 14,8 miliardi di scellini (circa 100 milioni di dollari), oltre all'assistenza tecnica, alla missione ad Haiti, una volta ottenuta l'approvazione del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Dopo l'approvazione parlamentare, nei prossimi mesi gli agenti di polizia kenioti delle unità specializzate della polizia amministrativa partiranno per il Paese caraibico per affrontare le bande armate che controllano le aree della capitale e delle città di provincia. (segue) (Res)