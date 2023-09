Difesa: Usa e Kenya siglano accordo di cooperazione quinquennale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo è il primo viaggio di Austin in Africa da quando ha assunto l'incarico nel gennaio 2021. Prima di arrivare in Kenya, il segretario alla Difesa aveva visitato Gibuti. A Nairobi, Austin ha incontrato il presidente del Kenya, William Ruto, con il quale ha discusso il futuro della cooperazione bilaterale nei campi della difesa, della sicurezza regionale e del contrasto al terrorismo. Il segretario ha ringraziato le autorità del Kenya “per l’ospitalità” nei confronti dei militari statunitensi di stanza a Manda Bay, e per la disponibilità delle autorità di Nairobi a guidare una missione multinazionale di sostegno alla sicurezza ad Haiti. Austin ha anche incontrato il suo omologo, Aden Duale, con cui ha discusso una serie di temi strategici nel campo della sicurezza regionale, soprattutto lo sforzo per combattere l’organizzazione terroristica di al Shabaab in Somalia. Austin ha osservato che la Somalia ha compiuto notevoli progressi nell'ultimo anno nella lotta contro Al Shabaab riconquistando più territorio dal gruppo. “Ma sappiamo che il progresso non è sempre una linea retta e possiamo vedere miglioramenti significativi un giorno e sfide il giorno successivo. Il nostro approccio in tutto il continente è sempre stato una combinazione di capacità di difesa, sviluppo e diplomazia, e penso che sia la giusta combinazione per garantire un impatto duraturo”, ha affermato. Austin ha inoltre visitato la base statunitense di Manda Bay, a Lamu, prima di partire per l'Angola, ultima tappa del suo tour africano. (Res)