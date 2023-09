Romania: ministero Difesa chiede approvazione Parlamento per acquisto caccia F-35 da Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa di Bucarest ha chiesto ufficialmente l'approvazione del Parlamento per avviare il programma di acquisto di 32 aerei militari F-35 dagli Stati Uniti. Lo riferisce il portale d’informazione "G4media". L'importo stanziato per il programma, che comprende l’acquisto di aerei, motori, supporto logistico e servizi di addestramento dei piloti, è di 6,5 miliardi di dollari, il più costoso nella storia dell'esercito romeno. La decisione di acquistare gli aerei statunitensi è stata presa durante la riunione di aprile del Consiglio supremo di difesa del Paese (Csat). Il ministero della Difesa è obbligato per legge a richiedere l'approvazione del Parlamento per qualsiasi acquisizione dall’importo superiore ai 100 milioni di euro. I caccia F-35 sono prodotti dalla società americana Lockheed Martin. Si tratta di aerei da combattimento multiruolo, monoposto e monomotore. L’aereo militare F-35 ha tre varianti principali: l'F-35A, a decollo e atterraggio convenzionali, l'F-35B, a decollo corto e atterraggio verticale e l'F-35C basato sulla portaerei. (Rob)