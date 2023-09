© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tratta Casei Gerola - Pavia Sud si è verificato un infortunio di lavoro. Un operaio di 42 anni, in un cantiere stradale, è stato investito da mezzo pesante in movimentazione. L'incidente ha causato un trauma all'addome e al bacino. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia.(Rem)