Libia: Gecol continua manutenzione rete elettrica a Derna e dintorni

- La General Electricity Company (Gecol), la società libica di fornitura dell’energia elettrica, continua gli sforzi per riparare i guasti causati dall'uragano Daniel e mira a ripristinare l'elettricità in tutte le aree colpite il prima possibile. Nella giornata di ieri, lunedì, le squadre di manutenzione hanno effettuato lavori di manutenzione in diverse località. Secondo una dichiarazione della società, i tecnici Gecol hanno portato avanti i lavori di manutenzione delle centraline di trasformazione e d’installazione di nuovi impianti nella località di Al Susah presso Jebel Akhdar (Montagna Verde); steso cavi per una distanza di 1.300 metri e installazione di quattro nuovi pali della luce nella zona da Al Dabusiya a Jabal al Akhdar; tracciato un collegamento per una distanza di 900 metri; avviato i lavori per completare il resto della linea. I lavori di manutenzione hanno riguardato inoltre le linee Hamid e Al Hamra, mentre un nuovo generatore di riserva è stato installato nell'ospedale rurale di Al Bayada. Gecol ha riferito inoltre il completamento dei lavori sulla linea Hamama e la sostituzione di una fatiscente scatola di distribuzione A400 con una nuova ad Al Bayda. E’ stata inoltre realizzata una linea da 11 kilovolt in sostituzione di quella danneggiata per alimentare due comunità residenziali rimaste isolate durante l’alluvione. (Lit)