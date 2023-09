Emirati-Libia: fornite 622 tonnellate di aiuti umanitari in 11 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sultan Mohammad Al Shamsi, viceministro degli Affari esteri per lo sviluppo e gli affari delle organizzazioni internazionali, ha affermato che il ponte aereo degli Emirati Arabi Uniti verso la Libia è ancora operativo. "Questo fa parte degli sforzi degli Emirati Arabi Uniti per stare al fianco della Libia e alleviare la situazione umanitaria che il popolo libico sta affrontando a causa del ciclone Daniel", ha aggiunto Al Shamsi in una nota. Gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato 622 tonnellate di aiuti umanitari e di soccorso alla Libia a bordo di 28 aerei da quando hanno lanciato un ponte aereo il 12 settembre. Degli aiuti hanno beneficiato 6.386 famiglie, seguendo le direttive del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Gli aiuti degli Emirati Arabi Uniti includevano cibo, alloggio, medicine e forniture di primo soccorso e sono stati distribuiti nelle aree più colpite dal disastro, in particolare nella Libia orientale. Gli Emirati hanno inoltre inviato squadre di ricerca e salvataggio dotate di macchinari e attrezzature moderne per aiutare nei soccorsi. In questa occasione, Al Shamsi ha anche espresso la sua gratitudine alle squadre della Mezzaluna Rossa degli Emirati, che attualmente stanno lavorando nelle aree colpite dalle inondazioni della Libia orientale. (Res)