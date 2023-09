Cina-Usa: Pechino si oppone a sanzioni di Washington contro aziende cinesi in affari con Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina “si oppone fermamente” alla decisione del dipartimento del Tesoro statunitense di imporre sanzioni a quattro compagnie e sette uomini d’affari della Repubblica popolare, che, secondo Washington, sarebbero legati all’industria della difesa dell’Iran, soprattutto nella produzione di droni e velivoli militari. Lo si apprende da una dichiarazione del ministero del Commercio cinese, che esorta gli Usa a revocare immediatamente tale decisione “irragionevole”. La scorsa settimana, infatti, il ministro del Tesoro aveva incluso individui e imprese provenienti non solo dalla Cina, ma anche da Iran, Russia e Turchia, accusati di aver facilitato forniture e transazioni finanziarie legate all’industria degli armamenti di Teheran. “La Cina ha notato che gli Stati Uniti hanno incluso alcune imprese e alcuni singoli individui cinesi nella ‘Specially Designated National List’, sulla base del cosiddetto sviluppo di droni e velivoli militari dell’Iran”, si legge nella dichiarazione. “La Cina adotterà le misure necessarie per salvaguardare con determinazione i propri diritti e interessi legittimi”, ha aggiunto il ministero del Commercio cinese. Lo scorso 19 settembre, nell’annunciare le sanzioni, il sottosegretario al Tesoro Usa, Brian Nelson, aveva dichiarato che “la continua e deliberata proliferazione di droni (ad opera dell’Iran, ndr) consente alla Russia, ai suoi alleati in Medio Oriente e ad altri attori destabilizzanti di minare la stabilità globale”. (Res)