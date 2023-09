Polonia: fonti stampa, missile trovato a Przewodow era della contraerea ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il missile atterrato lo scorso novembre a Przewodow, in Polonia, era parte della contraerea ucraina. Lo hanno determinato esperti polacchi, ripresi dal quotidiano "Rzeczpospolita". La conclusione è stata raggiunta "malgrado la mancanza di collaborazione da parte dell'Ucraina, che non ha ancora fornito alcun materiale alla Polonia". Fonti anonime che hanno familiarità con l'indagine hanno detto a "Rzeczpospolita" che la Polonia ha stabilito che il missile atterrato a Przewodow era un missile antiaereo C300 5-W-55 lanciato dall'Ucraina. "Questo missile ha una gittata compresa tra 75 e 90 chilometri. A quel tempo, le posizioni russe si trovavano in un luogo da dove nessun missile russo poteva raggiungere Przewoduw", ha detto la fonte del quotidiano. (Vap)