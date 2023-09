Bulgaria-Usa: Gabriel incontra Blinken, siamo un partner strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria è un “partner strategico” per gli Stati Uniti, nonché un “amico”. Lo ha detto la vicepremier e ministra degli Esteri bulgara, Mariya Gabriel, dopo aver incontrato a Washington il segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken, in occasione della seconda sessione di dialogo strategico tra i due Paesi. A riportarlo è l’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”. “Sostegno, coordinamento e una risposta comune alle sfide: questi sono i messaggi dal mio incontro con il segretario di Stato statunitense Antony Blinken. Grazie per la calorosa accoglienza. Il nostro Paese è un partner strategico e un amico", ha commentato Gabriel. “In uno spirito costruttivo, nel quadro del dialogo strategico, abbiamo identificato approcci comuni ai problemi globali e regionali”, ha aggiunto la ministra bulgara. (Seb)