Migranti: Ferrara (M5S), disumano chiedere cinque mila euro per evitare cpr

- Dopo il blocco navale, "i complotti internazionali, l’isola da costruire nel Mediterraneo ecco un altro bluff della destra sul tema dei migranti: chiedere cinque mila euro di cauzione per evitare l’ingresso in un cpr è disumano, inutile e farebbe aumentare la burocrazia". Ad affermarlo in una nota Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. "Non rappresenterebbe, inoltre, un deterrente alle partenze perché stiamo parlando di persone che non hanno nulla da perdere perché scappano da guerre o miseria", aggiunge. "Bene ha fatto la Commissione europea a puntualizzare le disposizioni della direttiva 33 del 2013: le misure alternative al trattenimento nei centri di permanenza devono essere proporzionali e valutate caso per caso". Anziché "avventurarsi nell’ennesima sparata - continua - il Ministro Piantedosi bussi alla porta dei suoi omologhi in Polonia, Ungheria e Repubblica ceca che si oppongono all’approvazione del regolamento crisi, che fra le altre cose, prevede ricollocamenti nei casi di massicci afflussi di migranti nelle coste italiane". "Il prossimo Consiglio Affari Interni di giovedì rischia di trasformarsi nell’ennesimo flop del governo Meloni in Europa”, conclude. (Com)