Auto: Vavassori (Anfia), soddisfatti accordo su Euro 7 perché tiene conto nostre osservazioni

- Siamo molto soddisfatti dell'accordo raggiunto oggi dal Consiglio, perché tiene conto della maggior parte delle osservazioni tecniche e strategiche che Anfia aveva condiviso con le istituzioni nazionali ed europee. Lo ha affermato in una nota stampa il presidente di Anfia Roberto Vavassori commentando l'accordo Europeo sugli Euro 7. "Giuste le nuove date di entrata in vigore, coerente la scelta di mantenere gli attuali standard per i veicoli leggeri e quella di riportare i test di prova a banco per i veicoli pesanti, fondamentale il coordinamento della regolamentazione di freni e pneumatici con quella dell’Unece. L'approccio pragmatico e razionale che l'Italia e gli altri Stati Membri hanno adottato nell'affrontare un dossier così importante per la filiera automotive europea fa riaffiorare la speranza che in Europa sia possibile discutere e decidere senza ideologie - ha continuato Vavassori -. (segue) (Rpi)