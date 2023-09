Auto: Vavassori (Anfia), soddisfatti accordo su Euro 7 perché tiene conto nostre osservazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tal senso, al governo italiano, e in particolare al Mimit, va riconosciuta la tenacia di una leadership importante mantenuta in tutte le fasi negoziali sui temi prioritari per la nostra industria. Il passo importante di oggi è parte essenziale di un percorso ancora complesso, perché nelle prossime settimane sarà il Parlamento europeo a dover esprimere a sua volta la posizione da portare nel negoziato finale. Perciò, l'appello di tutta la filiera automotive agli europarlamentari italiani è di analizzare il testo di compromesso approvato dagli Stati Membri, coglierne e condividerne la ragione e lo spirito, per poi adottare una posizione che sia altrettanto razionale e pragmatica", ha concluso Vavassori. (Rpi)