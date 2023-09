Libano: media, "presto nel Paese un inviato del Vaticano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vaticano starebbe per mandare un inviato in Libano, che sarà probabilmente il prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, monsignor Claudio Gugerotti, per esaminare più da vicino la situazione libanese. Lo riporta oggi, martedì 26 settembre, il quotidiano libanese "Nidaa al Watan", secondo cui l'inviato vaticano punterà a sollecitare i deputati nell'elezione di un nuovo presidente della Repubblica e a cercare soluzioni alla crisi che attraversa il Paese. Lo Stato Vaticano, scrive ancora "Nidaa al Watan", non ha intenzione di interferire nella scelta del prossimo presidente, che secondo il sistema politico confessionale è sempre un cristiano cattolico maronita. Si prevede che la visita pontificia sarà di carattere più morale che esecutiva, mentre il patriarca maronita Bechara al Rai continuerà a incaricarsi direttamente del dossier presidenziale. (segue) (Lib)