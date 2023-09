Libano: media, "presto nel Paese un inviato del Vaticano" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha più volte sottolineato il suo interesse per il Libano, esortando la comunità internazionale a sostenerne la popolazione. Il Pontefice ha inoltre espresso più volte il desiderio di visitare il Paese, anche se al momento non è stata definita alcuna data per l'eventuale missione. Il suo predecessore, Benedetto XVI, è stato l'ultimo Papa a mettere piede nel Paese dei cedri, nel settembre 2012. Il 17 luglio scorso, il cosiddetto Gruppo dei Cinque (Stati Uniti, Francia, Arabia Saudita, Qatar, Egitto), riunito a Doha, aveva sottolineato in una dichiarazione congiunta l'importanza per i deputati libanesi di assumere le proprie responsabilità costituzionali ed eleggere un presidente. Il gruppo aveva discusso anche le possibilità di agire contro i partiti che stanno ostacolando il processo elettorale. A New York, in una riunione successiva, sono emerse divergenze tra Francia e Stati Uniti riguardo alle elezioni. (segue) (Lib)