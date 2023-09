Libano: media, "presto nel Paese un inviato del Vaticano" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano è senza presidente dall'ottobre 2022. Parlando alla stampa di Beirut, il presidente del Parlamento Nabih Berri ha recentemente evocato la necessità di "sessioni aperte a turni successivi fino all'elezione del presidente della Repubblica", sul modello delle elezioni papali. Il partito di opposizione maronita delle Forze Libanesi sostiene invece che a sfidarsi dovranno essere il capo della corrente pro-siriana del movimento Marada, l'ex ministro dell'Interno Sleiman Frangieh, e il candidato dell'opposizione Jihad Azour, della Corrente patriottica libera dell'ex presidente Michel Aoun. Durante la sua ultima visita in Libano, avvenuta a metà settembre in seguito al suo insediamento, l'inviato francese in Libano Jean-Yves Le Drian ha proposto, con l'aiuto dell'Arabia Saudita, lo svolgimento di "discussioni" politiche o di un "dibattito" in grado di aprire la strada allo svolgimento delle presidenziali. Per quanto riguarda Hezbollah e i suoi alleati, questi sono piuttosto orientati a un dialogo allargato sul nome e sul profilo del futuro capo di Stato. (Lib)