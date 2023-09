Governo: alle 18:30 pre consiglio a Chigi, all’ordine del giorno anche stretta sui migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si riunirà oggi pomeriggio a Palazzo Chigi alle 18:30 un pre consiglio in vista del Consiglio dei ministri di domani: all’ordine del giorno anche misure più ristrettive sui migranti. Le misure sarebbero necessarie a far fronte all’aumento degli sbarchi e alle difficoltà che si vivono nei centri di accoglienza del Paese, non solo a Lampedusa. Nell'Odg anche disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. (Rin)