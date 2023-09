Difesa: Bagnasco (FI), operazione Italia-Polonia dimostra importanza adeguato scudo aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto accaduto in Polonia, dove gli F-35 dell’Aeronautica militare italiana sono stati coinvolti in una delicata operazione di intercettazione e di scorta di velivoli russi, che avevano violato lo spazio aereo Nato, ci dimostra la prontezza operativa, essendo in grado di decollare in pochi secondi, e l’abilità delle nostre forze aeree". Lo dichiara Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa alla Camera. "Questo episodio tuttavia sottolinea l’importanza cruciale di mantenere la sicurezza, di essere sempre pronti e di continuare a rafforzare le difese aeree, onde garantire un scudo aereo efficace, nei confronti della nostra nazione e dei nostri alleati Nato", osserva. (Rin)