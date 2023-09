© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in provincia: COMUNE Maxischermo in occasione del funerale del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano alla Camera dei Deputati a Roma: verranno diffuse le immagini delle esequie trasmesse dalla Rai. L'ingresso, libero fino ad esaurimento dei posti, è consentito dalle ore 11. Sala Baroni al Maschio Angioino - Napoli (ore 11). Il rettore dell'Università degli studi di Napoli L'Orientale conferisce la laurea magistrale honoris causa in "Lingue e comunicazione interculturale in area euromediterranea" a Vinicio Capossela. Basilica di san Giovanni Maggiore, rampe san Giovanni Maggiore a Napoli (ore 11.00). Conferenza stampa per presentare il programma di attività 2023-24 del Teatro delle Persone, il progetto di arte, partecipazione e socialità aperto alla comunità e al territorio, ideato e diretto da Davide Iodice. Teatro Trianon-Viviani, piazza Calenda 9 a Napoli (ore 16.00). REGIONE Tavola rotonda su "Misure e politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere: bilanci e prospettive" promosso dalla commissione regionale Pari opportunità, presieduta da Natalia Sanna. Partecipano anche la vice presidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino e il garante regionale dell'Infanzia e dell'adolescenza Giuseppe Scialla. Partecipano la senatrice Valeria Valente, la deputata Annarita Patriarca. Sala "Caduti di Nassiriya” del Consiglio regionale della Campania, Napoli (ore 10). La presidente della Commissione regionale Anticamorra e Beni confiscati, Carmela Rescigno, firma tre protocolli di intesa con altrettanti Dipartimenti universitari per attivare collaborazioni istituzionali su educazione alla legalità, contrasto della criminalità organizzata e valorizzazione dei beni confiscati. Sala "Caduti di Nassiriya” del Consiglio regionale della Campania, Napoli (ore 11). CAIVANO Conferenza stampa presso la procura di Napoli Nord sulle 9 misure cautelari eseguite stamattina per la vicenda dello stupro di due bambine al parco Verde. Tribunale Napoli Nord - Aversa (ore 11). Apertura del "Villaggio della legalità" della questura di Napoli con iniziative per la sensibilizzazione degli studenti sui temi della legalità (dalle ore 9).(Ren)