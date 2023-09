Ucraina: “Wsj”, la guerra ha causato un collasso della natalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di natalità dell’Ucraina potrebbe scendere al livello più basso del mondo. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, precisando che nei primi sei mesi del 2023 in Ucraina è nato il 28 per cento di bambini in meno rispetto ai primi sei mesi del 2021: soltanto 98.755, contro i 135.079 nuovi nati nello stesso periodo del 2021. Si tratta del calo delle nascite più marcato dall’indipendenza nel Paese, nel 1991. Prima della guerra nascevano in Ucraina circa 23mila bambini ogni mese; quest’anno il numero medio mensile delle nascite è calato a circa 16mila. Come evidenziato dal quotidiano, la guerra non ha fatto che accelerare una tendenza in corso da decenni: anche prima dell’invasione russa l’Ucraina era alle prese con un processo di costante declino demografico, e il tasso di natalità del Paese era il più basso d’Europa. Il conflitto in corso dallo scorso anno, però, ha impresso a queste tendenze una drammatica accelerazione, non ultimo a causa della fuga di milioni di persone dal Paese: prima dell’invasione russa vivevano in Ucraina più di 43 milioni di persone, ma a causa del conflitto quasi sei milioni di ucraini sono fuggiti all’estero, secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite.(Was)