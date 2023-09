Romania: il governo ha dato via libera al disegno di legge su misure fiscali e di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Romania ha dato il via libera al disegno di legge sulle misure fiscali e di bilancio, volte ad aumentare le entrate e a ridurre la spesa statale. Il primo ministro socialdemocratico, Marcel Ciolacu, ha dichiarato che la Romania non può più permettersi agevolazioni e privilegi per 15 miliardi di euro più un'evasione fiscale di 30 miliardi di euro all'anno. Tra le misure si annoverano quelle che prevedono i contributi alla sanità pagati da tutti i dipendenti, compresi quelli dell'edilizia e dell'agricoltura, che al momento sono esenti. Inoltre, saranno sottoposti a imposte coloro che lavorano nel settore informatico e hanno uno stipendio superiore ai 2 mila euro, mentre i dipendenti pubblici che hanno uno stipendio superiore a 1.600 euro netti non riceveranno più buoni vacanza o indennità di mensa. Un'imposta speciale dovrà essere pagata dai proprietari di abitazioni con un valore superiore a 500 mila euro. La legge non prevede modifiche sostanziali all'Iva. La legge varata dal governo passa ora al Parlamento, dove i gruppi politici avranno la possibilità di inoltrare emendamenti. Il ddl raggiungerà nuovamente il governo, dove sarà adottata la forma definitiva. Infine, la normativa sarà nuovamente inviata al Parlamento, che stabilirà la data in cui il primo ministro Ciolacu porrà la fiducia. Il Comitato economico e sociale ha dato giudizio negativo alla bozza, rilevando che le misure di riduzione della spesa non sono convincenti e che avranno effetti negativi sull'economia. Dall'opposizione, l'Unione salvate Romania (Usr) e l'Alleanza per l'Unione dei rumeni (Aur) hanno criticato le misure, annunciando una mozione di sfiducia. (Rob)