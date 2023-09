Germania: operazione in cinque Laender contro trafficanti esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’operazione della Polizia federale (Bpol) contro un’organizzazione criminale dedita al traffico di esseri umani si è svolta nelle prime ore di oggi in cinque Laender della Germania. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, circa 350 agenti hanno effettuato perquisizioni domiciliari in Bassa Sassonia, Nordreno-Vestfalia, Baviera, Assia e a Brema. Durante l’azione, sono stati eseguiti cinque mandati di arresto, emessi dalla procura di Stade, e sono stati scoperti oltre 100 immigrati illegali, provenienti dalla Siria. Siriani sono anche gli arrestati, richiedenti asilo e con legami familiari. Per essere portati in Germania, i profughi hanno pagato a questa organizzazione criminale dai tremila ai settemila euro. Gli arrestati sono accusati anche di riciclaggio di denaro. (geb)