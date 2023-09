Lazio: domani su cellulari test "It alert", prova sistema che avverte in caso di pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "It-alert. Questo è un messaggio di test del sistema di allarme italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito http://www.it-alert.it e compila il questionario": questo il messaggio che alle 12 di domani, mercoledì 27 settembre, comparirà sui telefoni cellulari agganciati alle celle di telefonia mobile nel terriorio del Lazio. La notifica, il cui suono sarà diverso da quello a cui tutti sono normalmente abituati, arriverà a ciascun cittadino contemporaneamente. Per leggerne il contenuto basterà sbloccare il dispositivo. Fino a quando non sarà avvenuta la lettura della notifica verranno bloccate tutte le altre funzionalità del cellulare. La nuova tecnologia è promossa dal dipartimento di Protezione civile e dall’agenzia di Protezione civile della Regione Lazio e rientra nell'ambito delle prove - in cui sono coinvolte anche altre Regioni italiane - per favorire una nuova modalità di informazione alla popolazione in caso di pericolo. (segue) (Rer)