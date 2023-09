Lazio: domani su cellulari test "It alert", prova sistema che avverte in caso di pericolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza interferire con la privacy dei cittadini, il sistema di allarme pubblico nazionale servirà a comunicare gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a eventi del servizio nazionale di Protezione civile: terremoto, maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense. Senza sostituire le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale, verranno coinvolte anche le scuole e le università della Regione Lazio. (Rer)