Bangladesh: Obaidul Hassan ha giurato come giudice capo

- Obaidul Hassan ha giurato oggi come nuovo giudice capo del Bangladesh. La cerimonia è stata officiata dal presidente della Repubblica, Mohammed Shahabuddin, nella sua residenza ufficiale, alla presenza di familiari, giudici e membri del governo. La prima ministra, Sheikh Hasina, non era presente perché all’estero. Hassan è il 24mo giudice capo del Paese, ovvero il presidente della Corte suprema. Nato nel 1959, ha iniziato la sua carriera come avvocato; ha poi presieduto il Tribunale per i crimini internazionali ed è diventato membro della divisione d’appello della Corte suprema nel 2020. Nominato il 12 settembre, subentra ad Hasan Foez Siddique, da oggi in pensione.(Inn)