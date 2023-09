© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi 13.550 residenti del Nagorno-Karabakh sono arrivati in Armenia come rifugiati. Lo ha reso noto il governo armeno in un messaggio pubblicato sul proprio portale ufficiale. "I dati di registrazione di 11.000 di loro sono già stati raccolti e le domande di 2.550 persone sono ancora sotto esame", si legge nel messaggio. (Rum)