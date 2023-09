Regno Unito: Sunak "allarmato" per costi elevati dei lavori per ferrovia Hs2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak sarebbe "allarmato" dai "costi galoppanti" dell'Hs2, la tratta ferroviaria ad alta velocità da Birmingham a Manchester. Il quotidiano "The Times" riporta che Sunak non avrebbe fatto nulla per sedare i timori su un'eventuale eliminazione del progetto, spiegando di non essere disposto a coprire dei costi in costante aumento. Secondo il quotidiano, Sunak starebbe valutando la possibilità di terminare la linea in un sobborgo ovest di Londra piuttosto che a Euston, come previsto, per risparmiare denaro. Il primo ministro sta affrontando una divisione del governo sulla potenziale eliminazione della tratta settentrionale del progetto ferroviario. (Rel)