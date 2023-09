Roma: grave incidente in viale Giulio Agricola, due auto coinvolte, donna in codice rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'auto nera ribaltata sopra al marciapiede, accanto una Smart bianca con il paraurti divelto e ridotto a un groviglio di lamiere. A terra, vicino alle auto, parti delle auto disseminati sull’asfalto. E' l'esito di uno scontro tra una Ford Fiesta nera e una Smart Forfour bianca, avvenuto ieri sera intorno alle 22 all'incrocio tra Via Quintilio Varo e Viale Giulio Agricola, a Roma. A rimanere ferita gravemente una donna, che viaggiava a bordo della Ford Fiesta sul sedile del passeggero, trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Le altre persone coinvolte nell'incidente, i due autisti e il passeggero della Smart, invece, non hanno riportato ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo Tuscolano che, insieme ai vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre i passeggeri dall'auto rovesciata, in attesa dei soccorsi.(Rer)