Migranti: Foti (Fd'I), doveroso chiedere chiarimento su Ong a Germania

- "Era doveroso chiedere un chiarimento alla Germania sui finanziamenti alle Ong, anche in maniera decisa". Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a La Stampa. "Il ministro dell'Interno tedesco parla di cooperazione europea, ma finanziare delle Ong con la scusa di salvare più vite possibili non va in questo senso. Anche perché le forze dello Stato, Guardia costiera, Marina militare, Guardia di finanza, già lo stanno facendo. Temiamo si voglia soddisfare qualche richiesta politica interna alla loro maggioranza. Non si può pensare che l'Italia sia lasciata sola", ha concluso.(Rin)