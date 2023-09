Moldova-Francia: avviati negoziati per un accordo di difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia e la Moldova hanno iniziato a negoziare un accordo di difesa. Lo ha annunciato l'ufficio del ministro della Difesa francese, Sébastien Lecornu in una nota. "La Francia continuerà a sostenere i moldavi di fronte a qualsiasi tentativo di destabilizzazione", ha precisato il gabinetto del ministro dopo la visita di Lecornu a Chisinau., che ha siglato con l'omologo moldavo Anatolie Nosati "una lettera di intenti per rafforzare la cooperazione nel campo della difesa e assistere la Moldova nella modernizzazione dei suoi strumenti militari". D'altra parte, Chisinau ha annunciato l'acquisto di un radar Ground Master 200 (GM 200). Questo radar, già ordinato da Kiev e prodotto da Thales, con una portata di 250 chilometri, consentirà di consolidare la sorveglianza dello spazio aereo moldavo. "Oltre a ciò, effettueremo un controllo dei mezzi di difesa aerea per contribuire a rafforzare la sicurezza del cielo della Moldova", ha indicato Lecornu. (Rob)